СМИ: У террористов в Ливане нашли ракеты США

При этом в Госдепе отметили, что в прошлом Киев соблюдал резолюции Совбеза ООН по вопросу предотвращения поставок технологий.

Римашаускас обвиняется в том, что обманом выманил у Facebook 98,88 млн долл.в, а в Google - 23,23 млн долл.

Отмечается, что военные обнаружили ракеты после того, как отбили у боевиков несколько позиций на северо-востоке Ливана.

Интернет-газета «Вечерний Мариуполь» © 2007-2017 Все права защищены. Редакция Интернет-газеты «Вечерний Мариуполь» может не разделять точку зрения авторов статей и ответственности за содержание републицируемых материалов не несет. Ответственность за содержание рекламных объявлений, баннеров, или информеров, размещенных на сайте vecherka.news, несет рекламодатель. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт vecherka.news. Сбросить статусы прочтения новостей