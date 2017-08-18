18.08.2017
СМИ: У террористов в Ливане нашли ракеты США
Источник: КорреспонденТ.net
Военные Ливана нашли в оружейном тайнике боевиков террористической организации Джебхат ан-Нусра зенитную ракету и противотанковые ракеты TOW американского производства.
Отмечается, что военные обнаружили ракеты после того, как отбили у боевиков несколько позиций на северо-востоке Ливана.
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