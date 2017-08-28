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28.08.2017

СМИ узнали дату презентации iPhone 8

Источник: КорреспонденТ.net

Компания Apple 12 сентября представит смартфон iPhone 8. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники в понедельник, 28 августа.

 

По данным издания, 12 сентября, кроме трех новых моделей, iPhone 8 Apple также покажет часы Apple Watch с поддержкой LTE и телевизионную приставку AppleTV 5.

Согласно информации Forbes, iPhone 8 немного больше, чем iPhone 7, но заметно меньше, чем iPhone 7 Plus. Он похож на Samsung Galaxy S8 по внешнему виду, и для большинства владельцев должен быть относительно удобен для использования одной рукой.

ззадняя крышка смартфона выполнена из стекла для поддержки беспроводной зарядки. Также iPhone 8 имеет 5,8-дюймовый безрамочный дисплей, а в верхней части дисплея находится прорезь под динамик и датчики.

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