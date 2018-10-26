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26.10.2018

СМИ узнали детали дальнейшего подорожания газа

Источник: Корреспондент.net

Накануне вечером на сайте Кабмина опубликовали проект постановления об условиях и цене поставок газа населению и предприятиям ТКЭ с 1 ноября 2018 года по 1 мая 2020 года. 

Тем не менее, агентство успело сохранить документ, содержимое которого публикует в пятницу, 26 октября. В Кабмине пояснили, что произошла техническая ошибка, и как только она будет исправлена, текст постановления появится опять.

Так, по данным издания, постановлением устанавливается цена газа с 1 ноября на уровне 8550 грн за тысячу кубометров. С 1 мая цена должна будет вырасти до приблизительно 10000 гривен, а с 1 января 2020 года - до 12000 грн.

Как известно, правительство решением от 19 октября повысило цены на газ для населения с 6958 грн до 8550 грн за тысячу кубометров. 

Таким образом, отмечает агентство, документ подтверждает информацию о том, что второй этап повышения цены газа до уровня 80% от импортной запланирован на 1 мая 2019 года. С 1 января 2020 года цена газа должна выйти на уровень импортного паритета.

В новом порядке изменена формула определения цены:

Кроме того, специальные условия по поставке газа существенно не изменились - газ по-прежнему будут поставлять газсбыты - дочки облгазов. Причем, Нефтогаз может прекратить подавать газ поставщику с 1 января 2019 года, если он на эту дату увеличил долг, по сравнению с показателем на 1 ноября 2018 года.

Предприятия, производители тепловой энергии смогут получать газ с 1 ноября лишь в случае составления договора о реструктуризации долга и наличии графика его погашения.

Также, газсбыты должны будут предоставить всю информацию о конечных потребителях газа Министерству финансов, которая до 20 декабря 2018 года должна быть передана Нафтогазу.

Кроме того,  религиозные организации с 1 ноября 2018 года лишаются льготы оплачивать 50% стоимости газа, который закупают не для коммерческо-производственных целей.

 

 
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