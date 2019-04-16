СМИ узнали, кто возглавит таможню и налоговую

В то же время, Министерство финансов обнародовало в Facebook перечень кандидатов на руководителей налоговой и таможенной служб.

В частности, в министерстве сообщили, что завершился второй этап конкурса на руководителей данных ведомств.

"Пять претендентов на кресло главы ГНС и шесть - на руководителя ГТС составляли тесты на знание законодательства и решали ситуационные задачи", - сказано в сообщении.

По результатам оценки работ Комиссией по вопросам высшего корпуса государственной службы, в заключительном, третьем этапе конкурса примут участие:

Кандидаты на главу налоговой:

заместитель министра финансов Сергей Верланов;

исполнительный директор ООО Стандарт-аудит Дмитрий Алексеенко;

заместитель министра юстиции по вопросам европейской интеграции Сергей Петухов.

Кандидаты на главу таможни:

проректор по учебной работе Университета таможенного дела и финансов Евгений Гармаш;

первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефьодов;

руководитель общественной организации Центр развития цифровой экономики, эксперт Центра социально-экономических исследований CASE Украина Андрей Саварец.

"В процессе проверки и оценки работ принимали участие эксперты, представители бизнеса, чтобы обеспечить беспристрастность избрания кандидатов", - заявили в Минфине.

Так, последний этап отбора - собеседование - начнется 23 апреля в 10:00. В этот же день будут подведены итоги, и конкурсная комиссия определит кандидатов, которых будут рекомендовать Кабинету министров для назначения на должности руководителей налоговой и таможни.