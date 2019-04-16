СМИ узнали, кто возглавит таможню и налоговую
Источник: Корреспондент.net
Главой таможенной службы по результатам конкурса, который закончится 23 апреля, станет первый замминистра экономического развития и торговли Максим Нефьодов.По данным издания, налоговую возглавит заместитель министра финансов Сергей Верланов, а его заместителем станет Евгений Бамбизов, который сейчас находится на посту заместителя главы ГФС с приставкой "и.о.".
В то же время, Министерство финансов обнародовало в Facebook перечень кандидатов на руководителей налоговой и таможенной служб.
В частности, в министерстве сообщили, что завершился второй этап конкурса на руководителей данных ведомств.
"Пять претендентов на кресло главы ГНС и шесть - на руководителя ГТС составляли тесты на знание законодательства и решали ситуационные задачи", - сказано в сообщении.
По результатам оценки работ Комиссией по вопросам высшего корпуса государственной службы, в заключительном, третьем этапе конкурса примут участие:
Кандидаты на главу налоговой:
- заместитель министра финансов Сергей Верланов;
- исполнительный директор ООО Стандарт-аудит Дмитрий Алексеенко;
- заместитель министра юстиции по вопросам европейской интеграции Сергей Петухов.
Кандидаты на главу таможни:
- проректор по учебной работе Университета таможенного дела и финансов Евгений Гармаш;
- первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефьодов;
- руководитель общественной организации Центр развития цифровой экономики, эксперт Центра социально-экономических исследований CASE Украина Андрей Саварец.
"В процессе проверки и оценки работ принимали участие эксперты, представители бизнеса, чтобы обеспечить беспристрастность избрания кандидатов", - заявили в Минфине.
Так, последний этап отбора - собеседование - начнется 23 апреля в 10:00. В этот же день будут подведены итоги, и конкурсная комиссия определит кандидатов, которых будут рекомендовать Кабинету министров для назначения на должности руководителей налоговой и таможни.