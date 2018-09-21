СМИ узнали о переговорах России и Израиля по Ил-20

Источник: Корреспондент.net

В Москве состоялись переговоры между российскими и израильскими военными по поводу крушения над Средиземным морем самолета-разведчика Ил-20. Подробности встречи, состоявшейся 20 сентября, со ссылкой на источник сообщает Комсомольская правда.

Израильскую делегацию возглавлял командующий ВВС Амикам Норкин, самым высокопоставленным представителем российской стороны был главком ВКС РФ Сергей Суровикин.

По словам собеседника издания, Норкин высказал соболезнования и предоставил объемную папку с документами, в которых содержатся итоги расследования израильской армии. Суровикин поблагодарил его и отметил, что Москва должна "очень основательно" разобраться в этих материалах.

Далее Норкин, по словам собеседника издания, повторил утверждение израильской стороны о том, что она возлагает всю ответственность за случившееся на власти Сирии.

"Кто-то с нашей стороны тут же железным контраргументом срезал израильтянина: "Если бы ваши F-16 не врывались в воздушное пространство Сирии, не спровоцировали сирийскую ПВО на открытие огня, то никакой трагедии не случилось бы", - утверждает источник издания.

Затем Суровикин напомнил о заявлении министра обороны России Сергея Шойгу, который возложил всю вину за случившееся на Израиль.

"Когда сирийская армия выпустила ракеты, попавшие в российский самолет, израильские самолеты ВВС уже находились на израильской территории" (...) А с нашей стороны тут же прозвучало, что у нас есть другие данные", - говорится в публикации.

На вопрос о том, почему Израиль предупредил Россию о своем ударе по Сирии всего лишь за минуту до атаки, израильская делегация, по утверждению источника, отреагировала "многословно и мутно".

В то же время, в израильском армейском командовании РИА Новости сообщили, что предупредили российских военных об атаке на сирийскую провинцию Латакия гораздо раньше, чем за минуту до начала операции.

Высокопоставленный военный источник в Тель-Авиве по итогам визита в Москву рассказал, что израильские военные доказывали несостоятельность обвинений в том, что их самолеты использовали российский Ил-20 как прикрытие от огня сирийской ПВО, заявил

По его слова, материалы, которые привезла делегация опровергают эту версию и доказывают, что причиной гибели российского самолета-разведчика стал "бездумный" огонь с земли. "Они действовали безответственно и непрофессионально, стреляя, когда уже наших самолетов там не было", - добавил он.

Также сообщается, что израильские военные привезли в Москву данные, согласно которым сирийские зенитчики в ночь, когда был сбит российский Ил-20, выпустили свыше 20 ракет, когда самолеты еврейского государства уже заходили на посадку на свои базы.

Он добавил, что Ил-20, по данным Тель-Авива, находился далеко от зоны проведения израильской операции и назвал действия ПВО Сирии "неразумными и непрофессиональными".

Кроме того, израильские военные заявляют, что переговоры, которые они провели в Москве были профессиональными, а переданная ими информация "хорошо воспринята" российскими коллегами.