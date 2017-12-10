СМИ узнали о соглашении по беженцам между Турцией и Грецией

Источник: Корреспондент.net

Турция и Греция договорились о процессе возврата беженцев с материковой части Греции, сообщает в воскресенье, 10 декабря, греческое издание Kathimerini. Целью договоренности между двумя странами является уменьшение количества беженцев в критически переполненных греческих лагерях.

Анкара и Афины пришли к договоренности во время двухдневного визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Грецию. Принятые меры должны стать дополнением к уже существующему соглашению по беженцам между Турцией и ЕС.

Греческое правительство официально не комментируют информацию издания. Однако в агентстве AFP уточняют, что Афины и Анкара еще в пятницу договорились о новых мерах взаимодействия с целью разгрузить острова. Об этом стало известно из приближенных к правительству источников, но детали пока не называются. В Kathimerini подчеркивают, что в настоящий момент неясно, каким образом на достигнутые между Турцией и Грецией соглашения отреагируют в Брюсселе.