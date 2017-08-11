СМИ узнали о тайных контактах США и КНДР

Источник: КорреспонденТ.net

Белый дом в течение нескольких месяцев вел дипломатические переговоры с КНДР, об этом сообщает Associated Press со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.

По этим данным, представители США имеют обратный канал связи с КНДР, по которому в июне стороны обсуждали освобождение студента американского университета и других заключенных в Северной Корее.

Используется ли этот канал связи сейчас, издание не уточняет, однако оно отмечает, что в уже состоявшихся сеансах связи принимали участие спецпредставитель США по политике в отношении Северной Кореи Джозеф Юн и высокопоставленный северокорейский дипломат в ООН Пак Сон Иль.