11.08.2017
СМИ узнали о тайных контактах США и КНДР
Источник: КорреспонденТ.net
Белый дом в течение нескольких месяцев вел дипломатические переговоры с КНДР, об этом сообщает Associated Press со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.
По этим данным, представители США имеют обратный канал связи с КНДР, по которому в июне стороны обсуждали освобождение студента американского университета и других заключенных в Северной Корее.
Используется ли этот канал связи сейчас, издание не уточняет, однако оно отмечает, что в уже состоявшихся сеансах связи принимали участие спецпредставитель США по политике в отношении Северной Кореи Джозеф Юн и высокопоставленный северокорейский дипломат в ООН Пак Сон Иль.
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