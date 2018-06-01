СМИ узнали содержание письма Ким Чен Ына Трампу

Источник: Корреспондент.net

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в письме президенту США Дональду Трампувыразил готовность встретиться с ним, без каких-либо намерений пойти на уступки. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Как отмечает издание, в послании "выражается заинтересованность северокорейского лидера во встрече". При этом речь не идет о "каких-либо значимых уступках или угрозах".

Ожидается, что Ким Йонг Чол, которого называют "правой рукой" Ким Чен Ына, встретиться с Трампом в пятницу, 1 июня.

Перед передачей письма Трампу его осмотрят должностные лица США.

Ранее президент США Дональд Трамп допустил, что одной встречи с северокорейским лидером Ким Чен Ыном может быть недостаточно для обсуждения всех вопросов. По словам Трампа, за одну встречу лидеры могут не успеть обсудить все необходимое. Он также отметил, что встреча с находящейся в настоящее время в США делегацией из КНДР прошла хорошо.