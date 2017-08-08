СМИ в Германии о "крымских" заявлениях лидера немецких либералов

Источник: DW

"Легкомысленным" назвало заявление председателя Свободной демократической партии Германии (СвДП) Кристиана Линднера (Christian Lindner) издание Spiegel Online. В одном из газетных интервью, опубликованных в субботу, 5 августа, лидер немецких либералов призвал смириться с аннексией Крыма в качестве "временного решения на неопределенный срок".

Сознательное нарушение табу

"Через считанные недели состоятся выборы в бундестаг, поэтому каждое слово сегодня тщательно взвешивается. Это знает и председатель СвДП Кристиан Линднер, известный тем, что он очень осторожен в выборе слов и отдает себе отчет в том, какое значение они могут иметь. Поэтому следует исходить из того, что Линднер сознательно произнес слово "табу", когда высказался в пользу более дружественного курса по отношению к России, что вызывает еще большее возмущение", - пишет московский корреспондент издания Кристина Хебель (Christina Hebel).

По ее мнению, слова Линднера можно расценить как целенаправленную провокацию главы партии, который хочет вернуть СвДП в бундестаг. "Но какой ценой? Предложениями Путину с тем, чтобы он мог сохранить лицо? Хозяину Кремля, который аннексировал Крым и тем самым грубо нарушил международное право? Тому, кто и по сей день дает возможность снабжать пророссийских сепаратистов на востоке Украины оружием и деньгами? - задает, скорее, риторические вопросы Кристина Хебель.

Лучше бы Линднер молчал

"Это Кремль должен позаботиться о прогрессе в реализации минских соглашений и таким образом о возможном смягчении санкций, введенных из-за поддержки Россией сепаратистов в Донбассе", - продолжает московский корреспондент Spiegel Online. - Но таких намерений Кремля что-то незаметно. Более того, Россию, кажется, не очень интересуют санкции, введенные из-за противоправной аннексии Крыма. Об этом свидетельствует недавняя афера с газовыми турбинами Siemens: две из них, несмотря на запрет, оказались на полуострове. Там строятся электростанции, которые призваны уменьшить энергозависимость от Украины. На руку Кремлю сыграло то, что представители немецких деловых кругов благодушно закрыли глаза на практику ведения дел в России".

По мнению Кристины Хебель, уже один этот случай свидетельствует о том, что обещания Путина выполнять достигнутые договоренности ничего не стоят. В конце концов, именно российский президент несет ответственность за нарушение границ и войну на востоке Украины, подчеркивает Хебель: "Лидер СвДП оправдывает свои высказывания тем, что его слова напомнили о Крыме, о котором, якобы, долго молчали. Но лучше бы молчал Линднер".

"СвДП не готова к управлению страной"

"Если СвДП игнорирует нарушения международного права в Крыму, то она не готова к управлению страной", - резюмирует газета Tagesspiegel. В этой связи другое немецкое издание - Frankfurter Allgemeine Zeitung - вспоминает, что пять лет назад бывший министр иностранных дел ФРГ, многолетний лидер СвДП Ханс-Дитрих Геншер (Hans-Dietrich Genscher) и Кристиан Линднер совместно издали книгу.

Геншер тогда рекомендовал своего соавтора как "человека будущего" для немецкой политики. С тех пор Линднер смог многого достичь.

"Теперь он, видимо, замахнулся на министерство иностранных дел и, возможно, почувствовал себя новым Геншером, советует смириться с аннексией Крыма в качестве "временного решения на неопределенный срок" и постепенно ослаблять санкции по отношению к России даже в том случае, если Москва не выполнит полностью свои обязательства в соответствии с минскими соглашениями. Сторонников такого курса в немецких деловых и общественных кругах больше, чем достаточно. Однако сильные сомнения вызывает то, что такое умиротворение Путина без каких либо ответных действий с его стороны усилит позицию Запада", - заключает Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Путин не боится потерять лицо

WeltN24 так расценило слова Кристиана Линднера: "Его намерение простить Кремлю нарушение базовых норм международного права подрывает главные принципы Запада на переговорах с автократическим агрессором". Издание напоминает, что предложение Линднера совпало по времени с сообщениями о нелегальных поставках на полуостров газовых турбин немецкого концерна Siemens.

"Эти поставки еще раз продемонстрировали, что режим Путина нисколько не волнуют ни право, ни закон, ни закрепленные соглашениями договоренности, а уж тем более - потеря лица в глазах Запада, от которой его хочет спасти Линднер в своей смеси бездумной наивности и преждевременного усердия", - предупреждает WeltN24.