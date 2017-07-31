СМИ: В Киеве снесли фастфуд с посетителями

Сегодня в Киеве на улице Заболотного в Голосеевском районе снесли фастфуд, внутри которого находились посетители.

"Сегодня в Киеве, по ул. Заболотного, 15д, застройщик, с помощью спецтехники, начал демонтаж фастфуда с посетителями внутри. Есть информация об одном пострадавшем", – сказано в сообщении.

Отмечается, что застройщик демонтировал пункт питания для водителей маршруток.

"Подъезд к нему был огорожен маршрутными транспортными средствами, взламывали автобусы и оттягивали спецтехникой", – утверждает Киев Оперативный.