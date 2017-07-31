31.07.2017
СМИ: В Киеве снесли фастфуд с посетителями
Сегодня в Киеве на улице Заболотного в Голосеевском районе снесли фастфуд, внутри которого находились посетители.
"Сегодня в Киеве, по ул. Заболотного, 15д, застройщик, с помощью спецтехники, начал демонтаж фастфуда с посетителями внутри. Есть информация об одном пострадавшем", – сказано в сообщении.
Отмечается, что застройщик демонтировал пункт питания для водителей маршруток.
"Подъезд к нему был огорожен маршрутными транспортными средствами, взламывали автобусы и оттягивали спецтехникой", – утверждает Киев Оперативный.
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