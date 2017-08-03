Найти

03.08.2017

СМИ: Власти предложили поднять цены на водку

Источник: КорреспонденТ.net

Минимальная розничная цена на пол-литровую бутылку водки в Украине может быть увеличена с 69,78 гривен до 79,55 гривен.

Согласно проекту постановления, правительство предлагает повысить минимальные розничные цены на водку и ликеро-водочные изделия с 348,9 грн до 397,76 грн/литр 100%-го спирта. Оптово-отпускные цены на этот вид продукции могут быть повышены на 19,4% - до 268,67 грн/литр 100%-го спирта.

Минимальные цены на вина могут быть повышены на 12% - до 37 грн за бутылку 0,7 л в рознице, на крепленые вина и вермуты – на 7%, до 45 грн, на шампанское за бутылку 0,7 л – на 13,3%, до 79,19 грн.

Кроме того, предусматривается увеличение минимальной оптово-отпускной цены коньяка "три звезды" с нынешних 67,2 грн за 1 литр 100%-го спирта до 386,98 грн, розничной – с 524,5 грн до 597,3 грн, "четыре звезды", соответственно, с 352,24 грн до 412,85 грн и с 549,5 грн до 645,17 грн, "пять звезд", соответственно, с 384,29 грн до 495,95 грн и с 599,5 грн до 692,6 грн.

Новости раздела
Украина
03.08.2017
Украинца лишили водительских прав на 62 года
Мужчину 16 раз ловили пьяным за рулем.
Украина
03.08.2017
В Киеве "накрыли" сеть незаконных реабилитационных центров
Близкие сдавали туда алкоголиков, наркоманов и игроманов за 7-12 тыс. грн в месяц.
Украина
03.08.2017
Переплачиваем всем. Как Украина покупает уголь
Отказавшись из-за блокады Донбасса от собственного угля Украина продолжает покупать его по завышенной цене.
Украина
02.08.2017
Порошенко: Санкции будут до освобождения Украины
Вашингтон выполняет стратегические договоренности с Киевом.
Украина
01.08.2017
Не каждый мог: Савченко рассказала о работе в сексе по телефону
Опыт такой работы она получила в 21 год.
Украина
01.08.2017
Найду путь домой. Саакашвили хочет вернуться в Украину
Политик обещает объявить осенью "мобилизацию".
Украина
01.08.2017
На Донбассе три поселка подключили к электроснабжению
В этих населенных пунктах больше года не было света.
Украина
01.08.2017
В Украине объединяются два банка
Индустриалбанк и Экспресс-банк имеют общую группу акционеров.
Украина
01.08.2017
Транзит газа из России через Украину побил рекорд
Из России Украина не импортирует газ уже 613 дней.
Украина
01.08.2017
Группа бабушек на рейсе в Будапешт удивила соцсети
Фотографии из Борисполя активно обсуждают украинские пользователи Facebook.
Украина
01.08.2017
Украина договаривается о безвизе с 14 странами
Украинские дипломаты ведут переговоры с государствами Азии и Америки.
Украина
01.08.2017
ЦИК: На выборы президента нужны миллиарды
Утвержден ориентировочный объем расходов с учетом возможных двух туров.
Украинца лишили водительских прав на 62 года | Инфляция по итогам шести месяцев оказалась выше прогнозов, но дальше ожидается ее снижение.