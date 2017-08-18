СМИ: Яценюк купил Эспрессо за день до Майдана

Источник: КорреспонденТ.net

В декларации экс-премьер-министра Арсения Яценюка за 2016 год, которую он подавал после своего увольнения, был указан опцион (предварительный договор) на покупку корпоративных прав на сумму 3 788 700 гривен у Княжицкой Ларисы Францевны.

Речь идет именно о покупке доли в компании Астра Финанс, которая владеет телеканалом Эспрессо.

Какие именно корпоративные права предполагалось купить по этому договору, Арсений Яценюк не указал. Однако его пресс-секретарь Ольга Лаппо в своем Фейсбуке подтвердила, что речь идет о покупке именно телеканала Эспрессо.

"Арсений Яценюк в этом году реализовал свое право опциона на приобретение корпоративных прав. Соглашение подписано 15 июня 2017. Информация об опционе была указана в его электронной декларации за 2016, которую Арсений Яценюк заполнял уже не пребывая на должности премьер-министра Украины. В разделе "Финансовые обязательства" он указал предварительный договор (опцион) 2013 года с Княжицкой Л.Ф. и с компаниями, где Княжицкая Л.Ф. является прямым учредителем, на приобретение корпоративных прав на сумму 3 788 700 гривен. За эту сумму и была куплена доля канала", – отметила она.

Дата договора - 20 ноября 2013 года. То есть, договор на будущую покупку доли телеканала Арсений Яценюк заключил перед началом Евромайдана. 21 ноября начался Майдан, а 24 ноября уже вышел в эфир канал Эспрессо.

Кроме того, изданию удалось установить, кто еще владеет телеканалом.

В список учредителей Астра Финанс вошла жена главы МВД Инна Авакова. Она приобрела 40% уставного капитала Астра Финанс номиналом 56,8 тысяч гривен. При этом стоимость покупки превысила 5 миллионов.

Жена парламентария Николая Княжицкого (фракция Народный фронт) Лариса Княжицкая оставила за собой 30% уставного фонда компании Астра Финанс.

Таким образом, наибольшая доля в телеканале (40%) записана на жену министра внутренних дел. А Яценюк и жена нардепа Княжицкого владеют по 30% телеканала. Николай Княжицкий является главой парламентского комитета по культуре и духовности.

В итоге новые владельцы Яценюк и Авакова контролируют 70% телеканала.