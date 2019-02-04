Смутные времена. Центробанки спешно скупают золото

Источник: Корреспондент.net

Центробанки разных стран мира в 2018 году увеличили свои запасы золота на 651 тонну. Это крупнейший показатель с 1971 года, когда стоимость доллара США привязали к цене на золото.

Большем всех золота скупили Турция и Россия - из-за роста напряженности в отношениях с США. Торговые войны заставляют увеличивать вложения в драгоценный металли других игроков.

Всемирный золотой совет выпустил отчет, в котором объясняет причину - в мире неспокойно. Корреспондент.net рассказывает подробности.

Золото скупают во всем мире: отчет

World Gold Council 31 января опубликовал исследование по мировому производству и потреблению золота по итогам 2018 года.

В прошлом году потребление драгоценного металла возросло на четыре процента - до 4,35 тысячи тонн. При этом темпы роста стали максимальными за последние семь лет.

Как и тогда, главной причиной потребления золота стал спрос со стороны центробанков разных стран мира. За прошлый год он подскочил на 74 процента - до 651,5 тонны. Это стало вторым максимальным годовым показатель за всю историю наблюдений.

Больше ЦБ скупили только в 1971 году, когда американский президент Ричард Никсон отменил привязку курса доллара к золоту. При этом, стоит отметить, тогда стоимость золота была равна 35 долларам за тройскую унцию, сейчас же - 1320 долларов.

В прошлом году золотой запас стран подобрался к 34 тысячам тонн - это почти полтора триллиона долларов по рыночным ценам.

В среднем в мире центральные банки хранят в золоте около десятой части своих международных резервов. Однако показатель этот сильно разнится: в развитых странах Запада он достигает 65-75 процентов, в Украине составляет 4,8 процента, в России - 18 процентов, а Китае - всего 2,4 процента.

Большая часть покупок золота для пополнения резервов в прошлом году вновь пришлась на Россию, Турцию и Казахстан. Однако, если в 2017 году на них пришлось 94 процента всех покупок золота центробанками, на этот раз и другие центробанки решили существенно пополнить свои золотые резервы.

Значительно нарастили покупки Индия, Венгрия и Польша. Также на рынок вернулся нефтяной госфонд Азербайджана и сразу приобрел свыше 14 тонн.

Банк России с огромным отрывом стал крупнейшим покупателем золота в 2018 году. Его золотой запас увеличился на рекордные 274,3 тонны - это 42 процента всех прошлогодних закупок золота центробанками.

При этом, золотой запас РФ (67,9 млн унций) уступает США (261,5 млн тройских унций), Германии (108 млн унций), Италии (78,8 млн унций) и Франции (78,3 млн унций). Китай на шестом месте с 59,3 миллиона унций. Украина занимает 51-е место в мире с 25 тоннами золота.

Страны не выказывают желания сворачивать процесс накопления золотых запасов в ближайшем будущем. Согласно осеннему опросу Всемирного золотого совета, каждый пятый центральный банк в мире собирается наращивать золотые резервы в ближайший год, и ни один не намерен сокращать их.

Стоимость золота

Несмотря на ажиотаж, за год золото обесценилось на один процент, правда, на фоне падения цен других активов этот металл выполнил свою функцию: сохранять, а не приумножать богатство.

Однако, 4 февраля цена золота выросла до полугодового максимума. Стоимость февральских фьючерсов на торгах на бирже Comex превысила отметку в 1300 долларов за тройскую унцию.

Спотовая цена золота не намного отстает от срочных контрактов, она поднималась до 1298,6 доллара за унцию. Последний раз цена на золото преодолевала эту отметку в июне 2018 года.

Золото растет на опасениях инвесторов относительно замедления темпов экономического роста и ослаблением фондовых рынков США.

Причины золотой лихорадки

Золото традиционно считается надежной инвестицией во времена неопределенности, добавляют опрошенные CNBC эксперты.

Аналитик WGC Джон Маллиган объясняет это следующим образом: "Из-за геополитической и экономической дестабилизации центробанки диверсифицируют свои валютные резервы и вкладываются в более ликвидные и надежные активы".

Центральные банки реагируют на растущее макроэкономическое и геополитическое давление укреплением своих золотых резервов, отмечает совет.

"Многие центробанки стран с развивающимся рынком подвержены значительному долларовому риску, и им нужно управлять этим риском через запасы золота", - говорится в отчете WGC.

Ставку на золото делают прежде всего страны, ранее имевшие конфликты с США, говорит главный экономист Европейского центрального банка Йорг Крэмер. А также те, кто взял курс на дедолларизацию.

Сначала США ввели санкции против России. С Турцией у США возник конфликт из-за одного арестованного американского гражданина. В связи с конфликтами с США обесценились как российский рубль, так и турецкая лира.

"Те, кто ссорится с Америкой, не хотят иметь валютные резервы в долларах", - сказал Крэмер.

Золото, по его словам, дарит необходимую гибкость в случае возникновения конфликтов с США.

Кроме того, многие центробанки, входящие в число главных покупателей золота, исторически имели довольно скромные запасы этого металла и теперь стремятся наверстать упущенное, считает Маллиган.

По данным опроса, проведенного WGC среди представителей ЦБ разных стран, большинство из них считают золото более надежным вложением на случай кризиса, чем диверсификацию валютного портфеля.

Тот факт, что золото высоко котируется среди центробанков, является следствием финансового и долгового кризиса, разразившегося между 2008 и 2011 годами, добавил Крэмер. В кризисные времена много говорят о стабильности системы бумажных денег.

"Даже если они не будут играть никакой роли, большие золотые резервы поддерживают ощущение стабильности той или иной валюты", - сказал он.

Эксперты специализирующейся на драгоценных металлах аналитической компании GFMS исходят из того, что спрос многих центробанков на золото останется на высоком уровне и в следующем году. В первую очередь его будут покупать развивающиеся страны, чтобы преодолеть зависимость от доллара и тем самым снизить риски, связанные с торговыми войнами.