Снайпер обстрелял пункт пропуска Марьинка: ранен пограничник

Источник: Корреспондент.net

Снайпер сепаратистов обстрелял блокпост КПВВ Марьинка в Донецкой области, ранен пограничник.

Отмечается, что старший лейтенант ГПСУ получил ранение в ногу. Он был эвакуирован в военный госпиталь.

Пропуск лиц и транспортных средств через КПВВ Марьинка решению штаба ООС временно приостановлен.

Генерал-лейтенант Сергей Наев ввел режим "красный" на пункте пропуска.

Как сообщалось, на Донбассе с 5 по 7 апреля будет временно закрыт контрольный пункт въезда-выезда Гнутово.