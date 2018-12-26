СНБО рекомендовал продлить усиление границы с РФ

Источник: Корреспондент.net

Совет национальной безопасности Украины в среду, 26 декабря, рекомендовал Госпогранслужбе продолжить усиленную охрану государственной границы с Россией и осуществлять усиленный контроль граждан РФ, пересекающих границу, сообщает пресс-служба СНБО.

"Учитывая то, что ситуация остается достаточно сложной и опасной, в решении СНБО Украины также предусмотрено, что в ближайшее время Национальная полиция, Национальная гвардия и другие силовые структуры продолжат несение службы в усиленном режиме для поддержания общественного порядка, защиты прав, свобод и законных интересов украинских граждан", - сказал секретарь СНБО Александр Турчинов.

Он добавил, что также было рекомендовано Государственной пограничной службе Украины продолжить усиленную охрану государственной границы с Российской Федерацией, и "осуществлять усиленный контроль граждан России, пересекающих границу Украины".