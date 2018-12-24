Снег из кипятка: в Китае прошел массовый флешмоб

Источник: Українські новини

В китайском городе Мохэ около тысячи участников флешмоба выплеснули в воздух кипяток, который мгновенно превратился в снег, говорится в сюжете ТСН 24 декабря.

Зимние забавы прошли в самом северном китайском городе Мохэ, где зимой температура воздуха не поднимается выше 30 градусов мороза.

Отмечается, что в Мохэ ночи длятся до 17 часов, поэтому местных и туристов развлекают световыми шоу. Так, до Нового года в Мохэ открылся парк ледяных скульптур, которые изнутри подсвечены разноцветной иллюминацией.