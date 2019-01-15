Со скандальным танцором Полуниным отказалась работать парижская опера

Источник: Українські новини

Парижская национальная опера отказалась сотрудничать с украинским танцором Сергеем Полуниным, который недавно получил российское гражданство. Об этом сообщает ВВС со ссылкой на заявление театра.

Так, сообщается, что руководитель балета Парижской оперы Орели Дюпон решила не приглашать артиста за его публичные высказывания.

"Такие высказывания не соответствуют ценностям учреждения", - говорится в Twitter Парижской оперы.

11 января в Instagram Полунина появился пост, где артист отметил, что "не имеет уважения к лентяям".

"Начните заниматься! Кто видел жирных львов и львиц? Это не полезно, это некрасиво, это праздность. Хватит жрать!" - отметил артист.

После волны возмущенных комментариев Полунин удалил это сообщение.

Одна из главных артисток балета французской оперы, аргентинка Людмила Пальер успела отметить: "Нельзя набирать и лишнего грамма веса, а то господин Полунин будет недоволен! Позор!"

В конце декабря артист оставил в Instagram другой скандальный пост.

Обращаясь к артистам балета, Полунин в частности отметил: "Мужчина должен быть мужчиной на сцене, уже есть балерина, не должно быть двоих". Он также написал что "женщины в мире сейчас пытаются взять на себя роль мужа".

Главный танцор балета Адриен Кувэ отреагировал в Twitter: "Просто невозможно, что Парижская опера приглашает такого типа в 2019 году в Париж. Наша компания верна ценностям уважения и толерантности! Этому человеку нечего делать рядом с нами."

С февраля 29-летний Сергей Полунин должен был танцевать в Париже в спектакле "Лебединое озеро".

После сообщений о его отстранении от Парижской оперы танцор перепостил сообщение в Instagram о том, что нужно оставаться верным себе, даже когда наступают сложные времена.