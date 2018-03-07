Собчак попала в базу Миротворца

Источник: Корреспондент.net

Кандидат в президенты РФ, журналистка Ксения Собчак попала в базу данных сайта Миротворец из-за посещения Крыма в апреле и июле 2014 года.

"Манипулирование общественно-значимой информацией с целью получения политических дивидендов. В 2014 году оправдывала российскую оккупацию АР Крым", – отметили на Миротворце.

В базу сайта (раздел "Чистилище") Собчак внесли сегодня, 7 марта.