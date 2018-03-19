Собчак просит Путина освободить 16 политзаключенных

Источник: DW

Журналист и экс-кандидат в президенты РФ Ксения Собчак обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой освободить людей, которых она считает политическими заключенными. На встрече бывших кандидатов на пост президента РФ Собчак передала Путину список с именами и фамилиями 16 человек, сообщается на сайте телеведущей и экс-кандидата в президенты в понедельник, 19 марта.

В список вошли Дмитрий Борисов и Александр Шпаков, приговоренные к реальным срокам за нападение на полицейских на антикоррупционном митинге в марте 2017 года, украинцыОлег Сенцов и Александр Кольченко, задержанные в Крыму в 2014 году и осужденные по обвинению в терроризме, активист Сергей Мохнаткин, приговоренный к колонии по нескольким уголовным делам, преподаватель МГТУ им. Баумана Владимир Лапыгин и авиадиспетчер Петр Парпулов, осужденные по обвинению в госизмене, Олег Навальный, осужденный по делу "Ив Роше".

В списке названы также журналисты РБК Александр Соколов и Валерий Парфенов, бывший сотрудник "ЮКОСа" Алексей Пичугин, фигуранты "дела 26 марта" Алексей Политиков и Станислав Зимовец, блогер из Томска Вадим Тюменцев, активист "Другой России" Юрий Староверов и член КПРФ Сергей Резников, осужденный по статье за хранение наркотиков.

По словам доверенного лица Ксении Собчак Марины Литвинович, смыслом встречи Собчак с другими экс-кандидатами в президенты РФ было желание передать Путину список и "потребовать освободить" этих людей. "Путин пообещал рассмотреть этот список. Надежда некоторая есть", - написала Литвинович на своей странице в Facebook.