03.03.2018
Соцсети иронично встретили всеукраинскую инициативу Порошенко #Прикрути
Источник: Українські новини
Социальные сети бурно отреагировали на всеукраинскую акцию #Прикрути, которая была начата ПАК "Нефтегаз" и президентом Украины Петром Порошенко. Суть заключалась в том, чтобы каждый гражданин прикрутил свой газовый котел на несколько градусов и таким образом сэкономил драгоценное голубое топливо, которое в дефиците в Украине из-за срыва поставок "Газпромом".
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