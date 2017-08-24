24.08.2017
Соцсети наблюдают "затмение" Обамы Трампом
Источник: КорреспонденТ.net
Президент США Дональд Трамп ретвитнул коллаж, на котором он "затмевает" своего предшественника на посту главы государства Барака Обаму.
Трамп поделился твитом сообщения одного из своих сторонников. На картинке из четырех секций представлено четыре черно-белых изображения Обамы, которого постепенно закрывает цветная фотография Трампа. Под фотографией сделана подпись: "Самое лучшее затмение!"
Таким образом создатель коллажа обыграл тему прошедшего несколькими днями ранее первого за 99 лет полного солнечного затмения в США.
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