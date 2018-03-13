Соратник Березовского обнаружен мертвым в Лондоне

Обстоятельства смерти 69-летнего Николая Глушкова расследует полиция Лондона. По словам ее представителя, "отсутствуют доказательства" связи между этой смертью и отравлением бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля.

Николай Глушков работал в созданной Борисом Березовским компании "Логоваз", позднее являлся заместителем директора "Аэрофлота". В 2000 году он был приговорен к лишению свободы на три года и три месяца за злоупотребление служебными полномочиями.

В 2010 году Глушков получил политическое убежище в Великобритании. В 2017 году был заочно осужден в России по обвинению в крупном хищении и приговорен к восьми годам лишения свободы.

Олигарх Борис Березовский постоянно проживал в Великобритании в статусе политического беженца с 2003 года и скончался в марте 2013 года. Патологоанатом британского МВД пришел к выводу, что Березовский был задушен либо повешен. В апреле 2013 года Николай Глушков заявил корреспонденту радио "Свобода", что не верит в версию самоубийства Березовского