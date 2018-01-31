Соратников Навального приговорили к административному аресту

Источник: DW

Симоновский суд Москвы арестовал на восемь суток пресс-секретаря кампании Алексея Навального и ведущего канала "Навальный Live" в YouTube Руслана Шаведдинова. Об этом в среду, 31 января, написала в Twitter пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш, которую накануне полиция задержала вместе с Шаведдиновым в аэропорту Шереметьево при возвращении в Москву.

За освещение акций в поддержку забастовки избирателей 28 января Руслан Шаведдинов, который вместе с Ярмыш вел 14-часовую трансляцию во время протестных акций в рамках "забастовки избирателей", признан виновным в нарушении правил проведения митинга. Как сообщает "Медиазона", судья переквалифицировал административное дело Шаведдинова с части 8 статьи 20.2 КоАП (о повторном нарушении правил проведения акции) на часть 2-ю той же статьи (проведение акции без уведомления), поскольку первое решение еще не вступило в силу.

За ретвит видео - пять суток

Что касается самой Ярмыш, то следствие установило, что она 25 января "с использованием сети интернет разместила ретвит видео, формирующее негативное отношение к одному из зарегистрированных кандидатов на пост президента России". Суд приговорил ее к пяти суткам административного ареста.

Шаведдинова и Ярмыш обвиняли в организации акции с помощью записей в Twitter. Их защита настаивает на том, что они не могут быть привлечены к ответственности, поскольку в момент публикации находились за границей, передает "Медуза".

Также 31 января Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга арестовал координатора местного штаба "забастовки избирателей" Дениса Михайлова на 30 суток по обвинению в повторном нарушении порядка проведения массовой акции, сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

В день проведения протестных акций, 28 января, полиция взломала офис Фонда борьбы с коррупцией и задержала нескольких человек, в частности ведущих новостей Дмитрия Низовцева и Елену Малаховскую, но Ярмыш и Шаведдинов в офисе ФБК отсутствовали.

29 января суд арестовал Низовцева на 10 суток, а Малаховскую оштрафовал на 1000 рублей. В ходе протестных акций, по данным "ОВД-Инфо", по всей стране были задержаны 350 человек, власти сообщали о 266 задержанных.