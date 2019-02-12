Сорос: ЕС может повторить судьбу Советского Союза

Источник: Корреспондент.net

Известный финансист и общественный деятель Джордж Сорос считает, что Евросоюз может повторить судьбу Советского Союза в 1991 году, если руководство европейских стран и сами граждане ЕС "не проснутся" и не защитят ценности ЕС, на которых он был изначально основан, сообщает Kommersant.

По мнению Сороса, Евросоюз в настоящее время переживает "революционный момент", однако ни политики, ни граждане этого не понимают. Он считает, что важнейшим моментом могут стать майские выборы в Европарламент, на которых могут сильно упрочить свои "антиевропейские силы".

Сорос объясняет такую ситуацию устаревшей партийной системой, которая преобладает в большинстве европейских стран, а также нехватку юридических инструментов для "укрепления дисциплины" по отношению к тем странам, которые нарушают принципы, на которых был основан ЕС.

Говоря о необходимости реформирования партийных систем, миллиардер приводит в пример Германию, где рост популярности правой Альтернативы для Германии стал сюрпризом для правящей ХДС/ХСС, и Великобританию, где противоречия внутри как консерваторов, так и лейбористов привели к нынешней ситуации вокруг Брексита.

Сорос считает нынешнее руководство ЕС похожим на советское Политбюро в момент распада СССР, "продолжающее выпускать указы так, как будто они еще являются актуальными". В связи с этим финансист призвал "защитить Европу от врагов - как внутренних, так и внешних, - признав размах угрозы, который они представляют". Кроме того, Сорос считает, что необходимо "пробудить спящее проевропейское большинство и мобилизовать его на защиту ценностей ЕС". В противном случае "мечта о единой Европе может стать кошмаром XXI столетия".