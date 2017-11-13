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13.11.2017

Сорвалась или состоялась? Встреча Трампа с Путиным

Источник: Корреспондент.net

Во Вьетнаме 10-11 ноября проходил саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, к которому были приковано пристальное внимание из-за разговоров о возможной встрече президентов Дональда Трампа и Владимира Путина.

Накануне газета Wall Street Journal сообщила, что США в ближайшие дни предложат России разместить 20 тысяч миротворцев на востоке Украины.

По всей вероятности, Трамп отказался от официальной встречи. Американский и российский лидер обменялись долгим рукопожатием, провели короткий разговор "на ногах" и подписали совместное заявление.

Корреспондент.net разбирался, чем завершилась вторая встреча Путина и Трампа.

 

Путин обсудил все, что хотел

9 ноября помощник российского президента Юрий Ушаков сообщил, что на саммите Путин встретится с Трампом. Вскоре госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что решения по встрече президентов нет.

10 ноября пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что встрече президентов никто не подтверждал. Однако пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков настаивал, что согласование встречи "продолжается, но ясности пока нет".

В первый день саммита Путин и Трамп встретились только во время фотосессии всех лидеров, посетивших АТЭС. На family photo американский и российский лидеры стоили рядом. Они пожали руки и перекинулись парой слов.

На следующий день между Трампом и Путиным состоялался непродолжительный разговор, после которого было подписано совместное заявление по Сирии.

"Ничего страшного не произошло. Мы поговорили в ходе сегодняшнего заседания, пообщались, в общем и целом все, что хотели, мы обсудили", - заверил российский президент.

Путин подчеркнул, что сумел наладить нормальный диалог с Трампом и выразил сожаление, что им неудалось поговорить более подробно "по всему комплексу отношений" России и США.

Российский президент пояснил, что полноформатная встреча с американским лидером сорвалась в связи с графиком их работы и "с определенными формальностями протокола, с которыми нашим командам справиться не удалось."

В совместном документе по Сирии, оперативно опубликованном на сайте Кремля, оба лидера "подтвердили свою решимость" нанести поражение террористической организации "Исламское государство", выразили удовлетворение усилиями по предотвращению опасных инцидентов между американскими и российскими военными в Сирии и договорились поддерживать военные каналы связи.

Но несмотря на эту договоренность, которую в Кремле назвали результатом успешной работы, российский президент все же привычно покритиковал США за двойные стандарты. 

Позже Песков рассказал, что во время разговора Трамп интересовался, вмешивалась ли Россия в президентские выборы в США.

"Путин со своей стороны изложил свою позицию, суть которой заключается в том, что Россия не вмешивалась ни в какие выборы и об этом не могло идти речи", - сказал спикер Кремля.

 

Трамп верит Путину

После встречи американского лидера с российским пресса США активно писала о том, что Трамп излишне доверяет Путину, ставя под сомнение выводы разведывательного сообщества Америки, согласно которым Россия пыталась повлиять на президентские выборы 2016 года. 

"Каждый раз, когда он меня видит, он говорит: "Я этого не делал". И я действительно верю, что когда он мне это говорит, то это так и есть... По-моему, он очень оскорблен этим. Что не очень хорошо для нашей страны", - сказал Трамп в беседе с журналистами на борту президентского самолета по пути в столицу Вьетнама Ханой.

Как пишет Politico, американские спецслужбы заявили, что Россия вмешивалась в выборы, чтобы оказать активную поддержку Трампу и ослабить позиции кандидата от демократов Хиллари Клинтон и нанести ей поражение.

В ведомствах также заявили, что обладают информацией "высокой степени достоверности", согласно которой эта кампания проводилась по распоряжению Путина.

New York Times назвала заявление Трампа "ошеломляющим", "предательством доверия американцев и интересов США, что само по себе является государственной изменой".

"Задумайтесь над стратегическими и историческими последствиями того, что Трамп сказал на прошлой неделе. А он сказал, что выводам разведки такой враждебной для Америки страны, как Россия, он верит больше, чем выводом американских разведывательных ведомств", - написала газета.

CNN передает, что два бывших руководителя американских спецслужб в воскресенье раскритиковали Трампа за слова о недоверии разведке США.

Бывший директор Национальной разведки Джеймс Клэппер сказал в передаче CNN State of the Union, что Трамп, преуменьшая значимость вмешательства России в прошлогодние выборы, создает угрозу американской национальной безопасности и дает возможность таким странам как Россия и Китай "водить за нос" президента.

Бывший глава ЦРУ Джон Бреннан сказал, что Трамп позволил Путину выйти сухим из воды после российских попыток вмешательства в президентские выборы в США.

Выступая вместе с Бреннаном, Клэппер сказал: "Угроза со стороны России, как только что говорил Джон, очевидна и несомненна. И мне кажется, что это чудовищно - представлять ее каким-то иным образом, потому что на самом деле, эта угроза чрезвычайно опасна и губительна для нашей страны".

 

Миротворцы проверят намерение России

Накануне саммита газета Wall Street Journal написала, что по словам американских и западных представителей, США намерены проверить готовность Москвы к прекращению украинского конфликта, добиваясь того, чтобы та дала согласие на размещение 20 тысяч миротворцев на Донбассе.

Такой план Вашингтон в ближайшие дни предложат российскому руководству. Данные предложения, как пишет газета, являются составной частью стратегии администрации Трампа в отношении России, которая включает дипломатические усилия.

"Однако западные страны сомневаются в том, что Россия будет выполнять свои обязательства в рамках минских договоренностей от 2015 года, которые обязывают ее вывести все войска и боевую технику из Украины и дать возможность Киеву восстановить свой контроль на востоке", - пишет WSJ.

Американское предложение станет ответом на российскую инициативу, выдвинутую в сентябре в Совбезе ООН и предусматривающую размещение миротворческой миссии.

Россия выступила с предложением о том, чтобы миротворцы защищали международных наблюдателей в Украине.

Запад не принял российского предложения, опасаясь, что его выполнение приведет к замораживанию конфликта и позволит сепаратистам укрепить свою власть в Донбассе, пишет газета.

Однако вскоре Путин положительно отозвался о встречном предложении канцлера Германии Ангелы Меркель, которое предусматривает свободное перемещение миротворцев по всей территории Донбасса.

При этом издание отмечает, что миротворческая миссия может быть развернута под эгидой ОБСЕ, а не ООН.

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