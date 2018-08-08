Состояние Сенцова стабильное - омбудсмен РФ

Источник: Корреспондент.net

Состояние здоровья украинца Олега Сенцова, который отбывает наказание в российской тюрьме, относительно стабильное. Об этом сообщил пресс-секретарь уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой Алексей Зловедов, передает Интерфакс в среду, 8 августа.

"Я вчера разговаривал с уполномоченным по правам человека в Ямало-Ненецком автономном округе Анатолием Саком, он по моей просьбе звонил врачу, который наблюдает Олега Сенцова в колонии. По словам врача, состояние относительно стабильное", - заявил Зловедов.

В свою очередь, в Министерстве иностранных дел Украины после информации о катастрофическом состоянии здоровья режиссера призывали западных партнеров усилить давление на РФ для его освобождения.