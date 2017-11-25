Состояние создателя Amazon Безоса в Черную пятницу выросло до 100 млрд долларов

Источник: Українські новини

Состояние создателя Amazon миллиардера Джеффа Безоса в Черную пятницу достигло 100 млрд долларов.

Кроме этого, в день глобальных распродаж стоимость акций компании поднялась на 2%.

В целом же за 24 ноября, по данным специалистов Adobe Analytics, продажи онлайн-магазина Amazon выросли на 18,4% по сравнению с аналогичными показателями в прошлом году, уточняет агентство.

В октябре основатель Amazon Джефф Безос вновь стал самым богатым человеком в мире, опередив основателя Microsoft Билла Гейтса. По данным Bloomberg, состояние бизнесмена составляет 93,8 млрд долларов. Forbes дает оценку в 93,1 млрд долларов.