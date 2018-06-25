Состояние здоровья Балуха ухудшилось - адвокат

Источник: Корреспондент.net

Заключенный украинец Владимир Балух голодает уже 99 дней. Состояние его здоровья ухудшилось. Отмечается, что у украинца очень сильные боли в области груди и подлопаточной мышцы.

"Скорее всего, произошло защемление нерва", - сказала Динзе.

По ее словам, из-за ухудшения состояния здоровья Балух отказался идти на прогулку.

Также адвокат сообщила, что украинца перевели в новую камеру. По словам Балуха, "камера нормальная, никаких проблем с другими заключенными нет".

Заключенный продолжает голодовку в заявленном формате: не употребляет пищу, только пьет воду.

Как сообщалось накануне, Балух переходит на сухую голодовку.