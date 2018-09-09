Найти

09.09.2018

Сотни человек задержаны в ходе акций протеста против пенсионной реформы в РФ

Источник: DW

В городах России в единый день голосования - воскресенье, 9 сентября - проходят акции протеста против повышения пенсионного возраста. По данным организаторов - команды оппозиционного политика Алексея Навального - в протестах участвуют в общей сложности 83 города. Во многих из них, включая Москву и Санкт-Петербург, акции не согласованы с властями.

В Петербурге задержаны сотни демонстрантов

В городе на Неве на тротуаре перед входом в Финляндский вокзал собралось около 2000 человек. Место митинга было огорожено спецтехникой.

Сразу же после начала акции сотрудники полиции стали задерживать ее участников, в частности тех, кто держал плакаты с критикой президента РФ Владимира Путина. В ходе акции задержаны 400-500 человек, в числе которых - несовершеннолетние, утверждает издание "Фонтанка" со ссылкой на сотрудников правоохранительных органов.  В свою очередь, начальник ГУ МВД по обеспечению охраны общественного порядка Юрий Валяев заявил о 100 задержанных.

Движение по Литейному мосту в центр города перекрыто, отмечает интернет-портал "Бумага". По его данным, с Пироговской набережной увезли четыре автобуса с задержанными.

В московской акции участвуют не менее 2 тысяч человек

В Москве полицейские начали прибывать к Пушкинской площади за несколько часов до начала акции. По информации корреспондента DW, в районе Пушкинской площади собралось около 4 тысяч протестующих. В свою очередь, столичная полиция сообщила о двух тысячах участников. В числе задержанных в Москве - Дмитрий Низовцев, который вел прямой эфир для "Навальный.LIVE".

 

По данным правозащитного портала "ОВД-Инфо" на 16.30 мск, всего в 19 городах задержан 291 человек, в том числе в Екатеринбурге - 58, 43 - в Омске, в Краснодаре - 28. Появилась информация, что задержан и бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман. Но замредактора Znak.com Дмитрий Колезев опроверг это, заявив, что Ройзман сам сел в автозак вместе с другими задержанными и уехал с ними в отдел.

В ходе акций координаторов штабов Навального задержали в ряде городов, среди которых - Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Уфа, Красноярск и Магнитогорск.

Задержания журналистов

В ряде городов сотрудники правоохранительных органов задержали журналистов, освещавших акции протеста. Так, в Омске ведущего онлайн-трансляцию корреспондента "НГС.Омск" Александра Зубова попросили показать удостоверение, а затем сообщили, что он участвует в несанкционированном митинге и увели журналиста в полицейский автомобиль. По информации портала, позднее Зубов был отпущен.

В Екатеринбурге задержаны журналист и фотограф издания "Екатеринбург онлайн". По словам журналиста Сергея Панина, сотрудники правоохранительных органов не спрашивали у них документы. "Мы не делаем разницы между участниками митинга и журналистами", - заявил агентству "Европейско-азиатские новости" официальный представитель ГУВД по Свердловской области Валерий Горелых. В Москве сотрудники Росгвардии били дубинками корреспондента телеканала "Дождь" Марию Борзунову и фотокорреспондента RTVI.

Акции начались на Дальнем Востоке

Самая первая акция прошла в Южно-Сахалинске. Митинги также прошли либо еще проходят в таких городах, как Владивосток, Иркутск, Улан-Удэ, Бийск, Кемерово, Барнаул, Красноярск, Новокузнецк, Уфе, Тюмени, Пермь, Екатеринбург, Казань, Калуга, Калининград. Их участники выкрикивают лозунги о пенсиях, а также "Путина в отставку!", "Путин грабит народ!", "Мы - против власти жуликов и воров!"

В Новосибирске на шествии, которое началось в Первомайском сквере, собрались, по оценкам организаторов, несколько тысяч человек. Cотрудники ОМОНа в касках и с резиновыми дубинками преградили дорогу шествию протестующих. Новостной портал "Тайга.инфо" сообщил, что "людей бьют дубинками", ударили его корреспондента. Спустя примерно час портал сообщил, что акция завершилась, задержаны десять человек.

Координатора штаба Навального в Новосибирске Сергея Бойко задержали, когда тот еще до начала акции общался по видеосвязи с ведущими YouTube-канала "Навальный LIVE". По утверждению Бойко, акция была согласована с властями. Задержания зафиксированы также в Омске, Томске, Кемерово.

В Якутске в полицию отвезли около 75 человек, которых вскоре отпустили. 

Сторонников Навального во многих городах РФ начали задерживать за несколько дней до начала протестов. Так, в Ставрополе и Краснодаре координаторы штабов Навального получили 5-10 суток ареста, были арестованы еще двое активистов. В Челябинске домой к активисту "Открытой России" пришли сотрудники полиции, которые доставили его в прокуратуру. В Комсомольске-на-Амуре задержали двоих человек, которые пришли к отделу полиции и требовали освободить задержанных ранее заявителя акции протеста и волонтера штаба Навального.

Сам Алексей Навальный был задержан 27 августа и приговорен судом к административному аресту на 30 суток, поэтому не сможет участвовать в шествии-митинге в Москве.

9 сентября в рамках единого дня голосования по всей России проходят выборы губернаторов, мэров и депутатов разных уровней.

 

Новости раздела
Мир
09.09.2018
Президент Молдовы попал в ДТП
Игоря Додона госпитализировали. По имеющимся данным, в ДТП также попала машина Службы государственной охраны.
Мир
08.09.2018
В Ираке подожгли консульство Ирана и мэрию города
Жители двухмиллионного города Басра устроили массовые беспорядки из-за отсутствия электричества и перебев с водой.
Мир
08.09.2018
NYT: Глава Alibaba, миллиардер Джек Ма объявил об уходе в отставку
Миллиардер Джек Мак, основатель Alibaba уходит на пенсию, пишет The New York Times. Однако представитель компании опроверг эту информацию в интервью South China Morning Post.
Мир
08.09.2018
В Египте утвердили смертный приговор 75 исламистам
Высшую меру наказания верховный суд Египта утвердил для 75 членов исламистского движения "Братья мусульмане". Их обвиняют в преступлениях, совершенных в ходе кровопролитных протестов в 2013 году.
Мир
08.09.2018
Ким Чен Ын заявил о готовности посетить Россию
Отвечая на письмо российского президента, глава КНДР подтвердил Валентине Матвиенко готовность нанести официальный визит в Россию.
Мир
07.09.2018
ЕС отверг основные пункты британского плана "Брекзита"
Планы Великобритании ставят под сомнение целостность европейского внутреннего рынка, заявил глава делегации ЕС на переговорах по "Брекзиту" Мишель Барнье.
Мир
07.09.2018
Россия, Иран и Турция приняли декларацию по Сирии
Иран и Турция заявили, что сохранят свое присутствие в Сирии. Эрдоган раскритиковал Асада.
Мир
07.09.2018
РФ пыталась перехватить спутниковые данные - Париж
Российский спутник при близком сближении пытался перехватить данные с французско-итальянского, утверждает Минобороны Франции.
Мир
07.09.2018
У Филарета объяснили цель назначения экзархов
Назначение экзарха обусловлено необходимостью проводить активную работу по подготовке предоставления автокефалии Православной Церкви в Украине.
Мир
07.09.2018
Пошлины США на китайские товары превысят $500 млрд
Вашингтон заканчивает подготовку к введению ранее объявленных пошлин на $200 млрд, а также готовят новые сборы на $267 млрд.
Мир
06.09.2018
"Газпром" удалил с сайта перечень дочерних компаний
Ранее активы "Газпрома" были арестованы в нескольких странах по иску "Нафтогаза Украины".
Мир
06.09.2018
В Индии отмечают снятие запрета на однополый секс
В Индии представители ЛГБТ-сообщества и борцы за равноправие отмечают отмену Верховным судом Индии закона, запрещающего однополые связи.
Мир
06.09.2018
США начали вводить санкции за кибератаки
США начали вводить санкции за кибератаки
Мир
06.09.2018
Совбез ООН обсудил новые данные по делу Скрипалей
Лондон будет использовать все возможности для привлечения к ответственности обвиняемых в отравлении Скрипалей.
Мир
06.09.2018
В ЕС скептически восприняли планы по Конституции
Идею изменения Конституции, предложенную Порошенко, европейские депутаты восприняли без большого энтузиазма.
Мир
05.09.2018
В августе международные резервы сократились почти до $17 млрд
В августе международные резервы сократились на 2,9% с июлем
Мир
05.09.2018
Лондон отказался дать РФ данные по делу Скрипалей
Москва потребовала от Британии материалы на росссиян, которых они обвиняют в отравлении Скрипалей.
Мир
05.09.2018
Нефть подешевела на доллар за день из-за шторма
Из-за шторма Гордон производство нефти в Мексиканском заливе снизилось на 9,23%. Эксперты ждут данные о запасах в США.
Мир
05.09.2018
Еврокомиссар: ЕС находится в смертельной опасности
Гюнтер Эттингер считает, что Польша, Венгрия, Румыния и правительство Италии хотят ослабить или даже уничтожить ЕС.
Мир
05.09.2018
В России готовят план защиты от санкций США - СМИ
Совбез РФ занялся поиском идей по защите экономики от влияния американских ограничительных мер.
Мир
04.09.2018
Сессия Рады началась митингами у стен парламента
У здания парламента собрались сразу три митинга: чернобыльцев, родственников тяжелобольных и сторонников Гандзюк.
Мир
04.09.2018
Суд в Греции постановил выдать Винника России
Суд в Греции постановил выдать Винника России
Мир
04.09.2018
РФ заявила о вмешательстве в выборы со стороны США
В России фиксируются американские попытки вмешаться в выборы в РФ, утверждают в МИД страны.
Мир
03.09.2018
В Греции фермер нашел захоронения возрастом 3400 лет под оливковым деревом
На южном востоке греческого острова Крит фермер случайно обнаружил под оливковым деревом гробницу возрастом 3400 лет.
Президент Молдовы попал в ДТП | Лондон обещает схватить подозреваемых в отравлении Скрипалей, как только они покинут РФ