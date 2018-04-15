Сотни тысяч каталонцев вышли на улицы в поддержку арестованных политиков

Источник: DW

Сотни тысяч человек в Барселоне в воскресенье, 15 апреля, вышли на улицы в поддержку девяти арестованных лидеров движения за независимость Каталонии. Участники марша потребовали "свободы для политзаключенных". Полиция Барселоны сообщила, что в акциях приняло участие до 350 тысяч человек со всей Каталонии. Находящимся в заключении грозят тюремные сроки до 25 лет каждому.