Сотрудник посольства США задержан с миной в аэропорту – МИД РФ
Источник: Корреспондент.net
Сотрудник посольства США пытался пронести в багаже в московский аэропорт Шереметьево минометную мину со взрывателем, но без взрывчатого вещества. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МИД РФ в субботу, 9 марта.
Утверждается, что сотрудник американской дипмиссии покидал Россию в связи завершением командировки и утверждал, что приобрел пустую мину "для личной коллекции".
"Поскольку американец в результате опоздал на рейс, ему помогли переоформить билет, и в 14:35 он беспрепятственно вылетел в Нью-Йорк. Без мины", – указали в российском министерстве.
"Посольство США было немедленно извещено об инциденте линейным управлением МВД России по аэропорту Шереметьево, – подчеркнули в российском дипведомстве. – Надеемся, что оно разъяснит поведение своего работника".
Российские дипломаты также обратили внимание на то, что с учетом высочайшего внимания, которое в самих США после терактов 2001 года уделяется обеспечению безопасности на воздушном транспорте, сотрудник американского посольства "просто не мог не понимать, что мина в багаже – это очень серьезно". "Значит, пошел на такой шаг сознательно", – считают в МИД РФ.
Там считают, что "США, похоже, стараются протестировать надежность обеспечения безопасности России не только извне, регулярно устраивая провокационные рейды боевых кораблей и самолетов около наших границ, но и изнутри, при чем с задействованием сотрудников своего посольства".