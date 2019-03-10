Сотрудник посольства США задержан с миной в аэропорту – МИД РФ

"Утром на входе с улицы в терминал D московского аэропорта Шереметьево при просвечивании багажа работника посольства США был выявлен предмет, похожий на минометную мину, – говорится в сообщении. – Вызванные взрывотехники подтвердили, что это действительно мина со взрывателем, но без взрывчатого вещества, хотя его следы присутствовали внутри корпуса".

Утверждается, что сотрудник американской дипмиссии покидал Россию в связи завершением командировки и утверждал, что приобрел пустую мину "для личной коллекции".

"Поскольку американец в результате опоздал на рейс, ему помогли переоформить билет, и в 14:35 он беспрепятственно вылетел в Нью-Йорк. Без мины", – указали в российском министерстве.

"Посольство США было немедленно извещено об инциденте линейным управлением МВД России по аэропорту Шереметьево, – подчеркнули в российском дипведомстве. – Надеемся, что оно разъяснит поведение своего работника".

Российские дипломаты также обратили внимание на то, что с учетом высочайшего внимания, которое в самих США после терактов 2001 года уделяется обеспечению безопасности на воздушном транспорте, сотрудник американского посольства "просто не мог не понимать, что мина в багаже – это очень серьезно". "Значит, пошел на такой шаг сознательно", – считают в МИД РФ.

Там считают, что "США, похоже, стараются протестировать надежность обеспечения безопасности России не только извне, регулярно устраивая провокационные рейды боевых кораблей и самолетов около наших границ, но и изнутри, при чем с задействованием сотрудников своего посольства".