Сотрудники Facebook могли видеть пароли миллионов пользователей Instagram без шифрования

Источник: Українські новини

В Facebook признались, что пароли от аккаунтов нескольких миллионов пользователей сети Instagram, которой она владеет, были размещены на внутренних серверах компании в незашифрованном виде. В публикации отмечено, что сотрудники компании могли беспрепятственно ознакомиться с ними.

В публикации, датированной концом марта, говорилось о том, что в январе в социальной сети была проведена "регулярная проверка".

"Мы обнаружили, что пароли некоторых пользователей хранятся в читаемом (незашифрованном) виде во внутренних системах хранения данных. Мы исправили эти недочеты и оповестим всех, чьи пароли хранились таким образом", - говорилось в сообщении.

В компании подчеркнули, что речь идет о сотнях миллионов пользователей Facebook Lite (приложение с усеченным набором функций), десятках миллионов пользователей Facebook и десятках тысяч пользователей Instagram.

Однако в четверг в публикацию были внесены дополнения.

"С того момента, как был размещен этот пост, мы обнаружили дополнительные списки паролей Instagram, которые хранились в читаемом формате. По нашим подсчетам, эта проблема коснулась миллионов пользователей Instagram. Мы оповестим этих пользователей так же, как и всех остальных", - говорится в публикации.