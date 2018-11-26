Сотрудники ФСБ опросили украинских моряков

Источник: Корреспондент.net

Сотрудники ФСБ России опросили украинских военнослужащих, задержанных в Керченском проливе.

Утверждается, что были опрошены оперуполномоченный 7-го управления Главного управления военной контрразведки СБУ старший лейтенант Андрей Драч (находился на катере Никополь), комендор-сигнальщик, матрос катера Никополь Сергей Цыбизов, командир дивизиона судов обеспечения военно-морской базы Юг ВМС Украины (войсковая часть А-1728), капитан 3-го ранга Владимир Лесовой.

В российской спецслужбе заявили, что шедшие к Крымскому мосту корабли ВМС Украины изначально заявляли, что не планируют проход через Керченский пролив.

Также сообщается, что уже завтра, 27 ноября, так называемый "суд" в аннексированном Крыму может избрать меру пресечения украинским морякам.

"Ориентировочно завтра... суд рассмотрит меру пресечения по украинским морякам", – говорится в сообщении.