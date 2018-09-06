Совбез ООН обсудил новые данные по делу Скрипалей

Ранее в МИД РФ выразили сомнения в подлинности фотографий, на которых изображены россияне, причастные к делу Скрипалей.

По словам Пирс, если двое подозреваемых выедут за пределы России, то Лондон "будет использовать любую возможность, чтобы задержать их, экстрадировать и привлечь к ответственности в Великобритании". Она напомнила, что Великобритания добилась выдачи европейского ордера на арест двух россиян, и пообещала, что скоро эти люди будут объявлены в розыск по линии Интерпола. При этом постпред подчеркнула, что осознает, что добиться их выдачи из России невозможно.

В связи с событиями в Солсбери постпред Великобритании призвала международное сообщество отстаивать "законы, нормы и институты, которые уберегают граждан от химического оружия и защищают их от угрозы враждебного иностранного вмешательства".

В свою очередь, постпред РФ при ООН Василий Небензя "призвал британскую сторону к сдержанности", назвав сделанные в Лондоне выводы по делу Скрипалей и предъявленные обвинения "русофобскими фантазиями". По его словам, публикация Лондоном доклада по "делу Скрипалей" связана с готовящейся провокацией с применением боевиками совместно с Белыми касками химического оружия в сирийском Идлибе.

Небензя подтвердил готовность российской стороны к сотрудничеству с британскими правоохранительными органами и заявил, что РФ по-прежнему настаивает на предоставлении консульского доступа к Сергею и Юлии Скрипаль.

Представитель США при ООН Никки Хейли назвала расследование британской полиции тщательным и объективным. По ее словам, "все должны быть напуганы до дрожи в связи с результатами этого расследования".

Хейли обвинила Москву в "попытках отвлечь внимание от того, что она несет ответственность за произошедшее (в Солсбери – Ред.)". По мнению американского постпреда, задача мирового сообщества - помочь Лондону найти подозреваемых в нападении в Солсбери.

Британская полиция утверждает, что имеет достаточно доказательств для обвинения двух российских граждан Александра Петрова и Руслана Боширова в применении нервно-паралитического вещества Новичок в городе Солсбери.