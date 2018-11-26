Совбез ООН отклонил повестку России по Азову
Источник: Корреспондент.net
Члены Совета Безопасности ООН в понедельник, 26 ноября, не приняли российскую повестку заседания по конфликту с Украиной из-за инцидента в Керченском проливе.
Четверо членов Совбеза проголосовали за повестку, семеро - против, четверо воздержались.
"Предварительная повестка не принята. Она не смогла набрать необходимого числа голосов", - заявил председатель СБ ООН.
Повесткой срочного заседания Совета Безопасности ООН по ситуации в Азовском море, запрошенного Россией, было "Нарушение границ Российской Федерации".
Постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что США и их европейские союзники в Совбезе ООН обеспокоены инцидентом в Керченском проливе и заявляют о поддержке суверенитета Украины.
"Мы выражаем серьезную обеспокоенность этим инцидентом, который является опасной эскалацией и нарушением международного права", - заявила американский постпред в ходе заседания Совбеза ООН.
"Мы решительно поддерживаем суверенитет и территориальную целостность Украины в ее признанных международным сообществом границах, распространяющихся на ее территориальные воды", - сказала Хейли.
Она также назвала российские действия провокацией.
Хэйли отметила, что делает такое заявление не только от имени США, но и представленных в СБ ООН Франции, Нидерландов, Польши, Швеции и Великобритании.
Далее Совбез ООН должен рассмотреть повестку, предложенную Украиной по данной проблематике.