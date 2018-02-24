Совбез ООН принял резолюцию о прекращении огня в Сирии

Источник: DW

Совет Безопасности (СБ) ООН в субботу, 24 февраля, принял резолюцию о временном прекращении огня в Сирии на срок в 30 дней для доставки гуманитарной помощи и эвакуации раненых, нуждающихся в медицинской помощи.

"За - 15 голосов. Таким образом, резолюция принимается единогласно", - указал председательствующий в СБ ООН в феврале постпред Кувейта Мансур Аль-Отейби.

Члены СБ пытались согласовать документ в пятницу, однако им не сразу удалось разрешить все спорные вопросы из-заряда возражений со стороны России.

Проект резолюции был подготовлен Кувейтом и Швецией. Режим тишины не распространяется на военные операции в отношении "Исламского государства", "Аль-Каиды" и "Фронта ан-Нусры".