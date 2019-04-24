Совбез ООН проведет заседание по Украине

Источник: Корреспондент.net

Заседание Совета Безопасности ООН для обсуждения ситуации в неподконтрольных районах Донбасса состоится в четверг, 25 апреля. Об этом сказал пресс-секретарь постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко.

"Заседание Совбеза ООН созвано по требованию Украины и состоится в четверг в 15:00 по Нью-Йорку (22:00 по Киеву – ред.)", – заявил Николенко.

Украинский дипломат отметил, что решение РФ об упрощенной процедуре выдачи паспортов жителям Донбасса нарушает устав ООН, резолюцию СБ 2202 (2015) об одобрении Комплекса мер по имплементации Минских договоренностей, за которую голосовала и Россия, и собственно сами договоренности.

"Мы благодарны делегации Германии, которая сейчас председательствует в Совете Безопасности, и другим партнерам Украины за оперативную реакцию на наш запрос", – добавил он.