Совбез ООН собрался на заседание по Крыму

Источник: Корреспондент.net

Совет безопасности ООН собрался на заседание для обсуждения ситуации в аннексированном Крыму накануне выборов президента РФ.

Украину на заседании представляет заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль, представители Меджлиса крымскотатарского народа.

Ожидается также обращение бывшего специального советника генсека ООН по Украине Роберта Серри.

Спикер постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко сообщил, что на заседании будут обсуждать, в том числе возможные пути деоккупации украинской территории.