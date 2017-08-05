Совбез ООН ужесточил санкции против Северной Кореи

Источник: КорреспонденТ.net

Совет Безопасности ООН единогласно проголосовал за проект резолюции по ужесточению санкций в отношении КНДР.

Проект резолюции был разработан США в ответ на два запуска межконтинентальных баллистических ракет Северной Кореей.

Согласно документу, КНДР запрещается экспорт угля, железа, железной руды, свинца, свинцовой руды, а также морепродуктов. Государствам-членам ООН запрещается увеличивать число рабочих из Северной Кореи внутри страны и делать инвестиции в совместные проекты с северокорейскими компаниями.

Кроме того, Совбез ООН добавил девять человек и четыре компании КНДР в черный список ООН.