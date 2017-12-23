Совбез ООН ввел новые санкции против КНДР

Источник: 112.ua

В пятницу, 22 декабря, Совет безопасности Организации Объединенных Наций единогласно принял резолюцию о введении новых санкций против Северной Кореи. Об этом сообщил телеканал CBC.

Отмечается, что резолюция, принятая всеми 15 членами Совета в четверг, не доходит до самых жестких санкций, которые были предложены администрацией Дональда Трампа.

"Это однозначное послание в Пхеньян о том, что за дальнейшим неповиновением последует наказание и изоляция", - отметила поредставитель США в ООН Никки Хейли.

Документ СБ ООН по Северной Корее предусматривает резкое сокращение поставок нефтепродуктов. Так, предлагается почти на 90% сократить поставки в КНДР нефтепродуктов, включая дизельное топливо и керосин, ограничив их 500 тыс. баррелей в год. Поставки сырой нефти в Северную Корею не должны превышать 4 млн баррелей в год. Согласно резолюции, все поставщики нефти и нефтепродуктов в КНДР должны будут информировать об этом ООН.

Далее вводятся ограничения на экспорт. И здесь речь идет о продуктах, машинах, электрооборудовании, древесине и судов.

Другим странам, в свою очередь, запрещается экспортировать в Северную Корею промышленное оборудование, машины, транспортные средства и промышленные металлы.

Как сообщалось, 29 ноября Северная Корея заявила об успешном испытании межконтинентальной ракеты Hwasong-15. После этого госсекретарь США Рекс Тиллерсон сообщил, что Вашингтон готовит большой перечень потенциальных санкций против КНДР.

На заседании ООН, созванном в связи с последним ракетным испытанием КНДР, представитель США Никки Хейли призвала все страны прекратить дипломатические связи с этой страной.