Совет Европы призвал Раду отложить закон об украинском языке

Источник: Українські новини

Комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович призвала украинских депутатов рассмотреть закон об украинском языке после выборов.

"Обсуждая любой новый закон или реформирование политики по использованию языков, государства-члены Совета Европы должны тщательно сбалансировать легитимную цель поддержки государственного языка и обязанность защищать и поддерживать использование языков меньшинств и сохранять культурное разнообразие", - заявила Миятрович.

По ее словам, различные языковые группы должны быть эффективно вовлечены в процесс разработки таких законов и политики, и их взгляды должны быть должным образом учтены.

"В контексте избирательной кампании такие дискуссии часто становятся поляризованными и не способствуют принятию сбалансированных решений. Я призываю украинский парламент перенести принятие этого важного законодательства на поствыборный период", - призвала Дуня Миятович.

Закон закрепляет, что единственным государственным (официальным) языком в Украине является украинский - и он обязателен для органов государственной власти и общественных сфер на всей территории государства.

Публичное унижение или пренебрежение украинского языка будет основанием для привлечения к юридической ответственности. Чиновники обязаны владеть государственным языком и применять ее при исполнении служебных обязанностей.