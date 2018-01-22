Совет Европы сократит штат и активность организации из-за неплатежей Турции и России

Источник: Українські новини

Совет Европы оказался в финансовом кризисе и будет вынужден сокращать активность из-за одновременного уменьшения вкладов от Турции и России.

Об этом заявил генеральный секретарь СЕ Турбьерн Ягланд в общении с депутатами ПАСЕ.

Как пишет издание, в прошлом году россияне объявили, что недоплатят в бюджет Совета Европы две трети их минимального планового взноса. Впоследствии о снижении взноса объявила Турция, которая перед тем брала на себя добровольное обязательство о повышенном взносе - в ответ на критику со стороны ПАСЕ Анкара снизила вклад до минимального.

"Снижение турецкого взноса стало неожиданностью, и я не знаю, как мы будем из этого выходить", - подчеркнул Ягланд, комментируя сложившуюся ситуацию.

Генсек признал, что часть активности Совета Европы придется свернуть; также стоит ожидать некоторого сокращения штатов.

"Я не могу уменьшить расходы на 20 млн евро без влияния на активность организации", - прокомментировал Ягланд решение Турции, но отказался уточнять, какие именно статьи подпадут под сокращение. Восстановить турецкие выплаты до прежнего уровня он не считает возможным. Общий годовой бюджет Совета Европы - 450 млн евро.

С российским вкладом – ситуация иная.

Как пишет издание, российские СМИ ранее сообщили, что РФ в этом году вообще не будет осуществлять выплаты в бюджет Совета Европы. В этом случае общее недофинансирование Совета Европы составит около 53 млн евро в год.

Ягланд отказался делать прогноз относительно своих действий в случае, если это станет реальностью. "Россия обязана заплатить первую часть своего годового взноса до конца февраля, как и все другие страны", - заявил он, добавив, что было бы "неразумным" с его стороны делать публичный прогноз относительно другого сценария.

Генсек Совета Европы настоял, что уплата взноса является обязательством РФ.

"Нельзя быть "частично членом" организации. Уплата взноса - это юридическое обязательство России", - заявил Ягланд.