Совет Европы утвердил план действий для Украины: бюджет почти €30 млн

Источник: Українські новини

Комитет министров Совет Европы утвердил план действий для Украины с бюджетом в 29,5 млн евро на 2018-2021 год.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы постоянного представительства Украины при Совете Европы на странице в социальной сети Facebook, сообщают Українські Новини.

"21 февраля 2018 Комитет министров Совета Европы принял решение об утверждении плана действий СЕ для Украины на 2018-2021 гг.", - сказано в нем.

Согласно сообщению, план действий является стратегическим документом сотрудничества Украины с Советом Европы на 4 года.

Ключевыми партнерами с украинской стороны являются центральные и местные органы государственной власти и неправительственные организации.

Расчетный бюджет плана действий составляет 29,5 млн евро, в финансировании которого участвуют Швейцария, Норвегия, Дания, Швеция, Нидерланды, Ирландия, Чехия, Литва, Венгрия, Лихтенштейн и Европейский Союз.

Отмечается, что мероприятия в рамках плана действий направлены на поддержку конкретных реформ, которые должны привести украинское законодательство, институты и практику в соответствие с европейскими стандартами в области прав человека, верховенства права и демократии.

Также указано, что по инициативе Украины в плане действий впервые четко зафиксировано, что он должен способствовать достижению целей Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

В соответствии с планом действий Совет Европы продолжит предоставление Украине помощи в реформировании системы судоустройства, правоохранительных органов, исполнения решений судов, а также в сфере децентрализации и борьбы с коррупцией.

Особое внимание будет уделено защите прав внутренне перемещенных лиц и вопросам безопасности журналистов.

Принятый план действий является пятым документом, продолжает начатую в 2005 году традицию программного сотрудничества между Украиной и Советом Европы.