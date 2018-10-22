Советник Трампа обсудил в Москве соглашения о вооружении

Источник: Корреспондент.net

Во время визита в Москву советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон обсудил с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым соглашения о вооружении и ситуацию в Сирии. Об этом в понедельник, 22 октября, сообщили в посольстве США в РФ в Twitter.

Болтон начал свою поездку в Москву со встречи с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым. Они обсудили широкий круг вопросов, включая соглашения о вооружении, Сирию, Иран, Северную Корею и борьбу с терроризмом", - говорится в сообщении.

Ранее в Совбезе РФ сообщили, что на встрече Патрушева и Болтона обсуждались вопросы международной безопасности, сотрудничества Москвы и Вашингтона в этой области.

Отметим, у Болтона в рамках двухдневного визита в Москву были запланированы переговоры в Совбезе РФ, Кремле и министерстве иностранных дел России.