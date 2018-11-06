06.11.2018
Создано пальто-чемодан, чтобы не платить за багаж
Источник: Корреспондент.net
В Британии 30-летний путешественник создал пальто-чемодан. Приспособление поможет мужчине пронести на борт самолета больше вещей и не платить за багаж.
Британец узнал об изменениях в габаритах ручной клади авиакомпаний Ryanair и Wizz Air и решил проблему хитростью. Перед путешествием мужчина попросил швею сшить ему пальто с множеством внутренних карманов. Туда путешественник положил сменную одежду, полотенце, косметику и пару кроссовок.
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