Спасенные моряки вернулись из Турции в Украину

Источник: Корреспондент.net

Семеро украинцев - члены экипажа сухогруза, затонувшего в Черном море неподалеку от побережья Турции, - прибыли из Стамбула в Украину.

В международном аэропорту Одесса моряков встречали родственники, представители МИД и благотворительного фонда.

Прибывшие моряки Евгений Ильченко, Денис Скачко, Станислав Шевчук, Павел Мельниченко, Олег Геращенко, Евгений Яценко и кок Татьяна Будко пока не комментировали обстоятельств трагедии.

"Пришлось провести около четырех часов в ледяной воде, пока к месту крушения судна прибыли вертолеты турецких спасателей. К тому времени почти половина членов экипажа погибла", - сказал Яценко.