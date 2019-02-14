Спецоперация в Кривом Роге: за наркоторговлю задержали 18 человек

Источник: Корреспондент.net

В Кривом Роге правоохранители задержали преступную группировку из 18 человек, которая занималась сбытом наркотиков. Об этом сообщил в Facebook замглавы Национальной полиции Вячеслав Аброськин.

"Сегодня сотрудники Департамента противодействия наркопреступности вместе со следователями ГУ Нацполиции и при поддержке Генеральной прокуратуры работают в Кривом Роге Днепропетровской области.... Уже задержаны 18 человек. Это только начало", - написал он.

По словам Аброськина, правоохранители уже провели у подозреваемых около 60 обысков.