Спецпредставитель ООН по Сирии покинет свой пост в ноябре

По данным агентства AFP, этот шаг не стал неожиданностью: де Мистура заранее оповестил о своем решении генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша и тот уже ищет ему замену.

В конце октября Стаффан де Мистура посетит Дамаск "по приглашению сирийского правительства", чтобы провести переговоры о создании Конституционного комитета в Сирии до конца ноября.

В этот орган войдут 150 представителей сирийского правительства, оппозиции и гражданского общества. В задачи Конституционного комитета будет входить подготовка предложений для выработки конституции страны на переходный период.