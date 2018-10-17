Спецпредставитель ООН по Сирии покинет свой пост в ноябре
Источник: DW
Спецпредставитель ООН по Сирии Стаффан де Мистура подал в отставку. Об этом он сообщил в среду, 17 октября, на заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке. Де Мистура уточнил, что принял это решение "по личным причинам", и что покинет свой пост в конце ноября. Таким образом, его срок в должности спецпосланника ООН по Сирии составит четыре года и четыре месяца, подчеркнул дипломат.
В конце октября Стаффан де Мистура посетит Дамаск "по приглашению сирийского правительства", чтобы провести переговоры о создании Конституционного комитета в Сирии до конца ноября.
В этот орган войдут 150 представителей сирийского правительства, оппозиции и гражданского общества. В задачи Конституционного комитета будет входить подготовка предложений для выработки конституции страны на переходный период.