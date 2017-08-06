06.08.2017
Спецпредставителя США по Украине ждут в Москве
Источник: КорреспонденТ.net
США направят спецпредставителя Госдепа по Украине Курта Волкера на переговоры в Москву.
Соответствующее заявление Лавров сделал после встречи с госсекретарем США Рексом Тиллерсон в Маниле (Филиппины), сообщает издание.
Глава МИД РФ заявил, что американский дипломат Волкер встретится с помощником президента РФ Владиславом Сурковым.
Вместе с тем, по информации издания, официальной реакции США на заявления российской стороны пока нет.
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