Спецпредставителя США по Украине ждут в Москве

Источник: КорреспонденТ.net

США направят спецпредставителя Госдепа по Украине Курта Волкера на переговоры в Москву.

Соответствующее заявление Лавров сделал после встречи с госсекретарем США Рексом Тиллерсон в Маниле (Филиппины), сообщает издание.

Глава МИД РФ заявил, что американский дипломат Волкер встретится с помощником президента РФ Владиславом Сурковым.

Вместе с тем, по информации издания, официальной реакции США на заявления российской стороны пока нет.