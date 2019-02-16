Спецпрокурор просит для Манафорта до 24 лет тюрьмы

Источник: Корреспондент.net

Спецпрокурор США Роберт Мюллер рекомендовал суду лишить свободы экс-руководителя избирательного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта на срок от 19 до 24 лет.

Отмечается, что это по сути пожизненное заключение для 69-летнего подсудимого.

"Власти согласны с оценкой,... которой соответствует срок тюремного заключения от 235 месяцев (19 с половиной лет) до 293 месяцев (24 года и пять месяцев)", − говорится в документе суда.

Также Мюллер рекомендовал оштрафовать Манафорта на сумму от 50 тысяч до 24 миллионов долларов.

"Манафорт более десяти лет действовал так, как будто был выше закона, лишив федеральное правительство и различные финансовые институты миллионы долларов. Приговор должен отражать серьезность этих преступлений и служить сдерживающим фактором от такого поведения как для Манафорта, так и для других лиц", − подчеркнул спецпрокурор.